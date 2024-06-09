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リザードン　sar 美品
商品番号 E73063129868
商品名

リザードン　sar 美品
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,383 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカード種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル排出後即スリーブに入れたので美品となっております。私がみた限りでは傷等見当たらなかったです。
http://narcologia.ru/goods/composite631354.html
http://narcologia.ru/goods/seamless938029.html
http://narcologia.ru/goods/browse945191.html
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