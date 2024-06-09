リザードン　sar 美品

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商品詳細
種別···シングルカード種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル排出後即スリーブに入れたので美品となっております。私がみた限りでは傷等見当たらなかったです。
http://narcologia.ru/goods/composite631354.html
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