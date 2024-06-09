ブラッキープロモ 海外限定 EB games 英語版 Umbreon 希少

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海外限定。プロモです。未開封。写真だと見にくいですがホイル仕様です。他に出品がない極稀少ものになります。日本に戻ってから発送します。22日に発送いたします。他にも何枚か在庫あるので、まとめ買い希望の方コメントください！！