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USJ パワーアップバンド 4本セット
商品番号 T16897886852
商品名

USJ パワーアップバンド 4本セット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 5,967 円
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商品詳細

先日購入し、3時間ほど使用しました。スマホとの連携解除済みです。目立った汚れなどはございません。あくまでUSEDである事をご理解の上ご購入お願い致します。神経質な方は御遠慮下さい。送料の関係上簡易包装となりますので、予めご了承下さい。ユニバユニバーサルスタジオジャパンUSJニンテンドーエリアパワーアップバンドマリオルイージキノピオデイジー
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