ポケモンカードゲーム　DP エントリーパック

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ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームDPエントリーパック開封しておりますが、カードはビニールの帯が付いております。暗所にて保管しておりましたが、素人保管ですのでご理解いただける方のみの購入をお願いいたします。すり替え防止のため、購入後の返品やキャンセルはお断りしています。また輸送中の事故も受け付けておりません。折れや濡れの無いように梱包いたします。※値下げ不可