茶道具 茶入 蒔絵師 玄々斎好 曙 棗 山中塗 道場宗廣作

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商品詳細
★茶道具 茶入★玄々斎好曙棗山中塗道場宗廣作★サイズ:直径約6.5×高さ約7.5cm★中古★共箱に入ってますが元箱ではございません。★目立つダメージはないですが、中古自宅保管品のため少しでも気になる方はご遠慮くださいませ。
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