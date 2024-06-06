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茶道具 茶入 蒔絵師 玄々斎好 曙 棗 山中塗 道場宗廣作
商品番号 F24174318797
商品名

茶道具 茶入 蒔絵師 玄々斎好 曙 棗 山中塗 道場宗廣作
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★茶道具　茶入★玄々斎好曙棗山中塗道場宗廣作★サイズ:直径約6.5×高さ約7.5cm★中古★共箱に入ってますが元箱ではございません。★目立つダメージはないですが、中古自宅保管品のため少しでも気になる方はご遠慮くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/enquire50489.html
http://narcologia.ru/goods/browse596791.html
http://narcologia.ru/goods/approximate766820.html

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