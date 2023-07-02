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人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣箱はありません家に置いておりましたが、いらなくなったため出品いたします。特に目立った傷や汚れはありません首、腕、足、尻尾が少しだけ可動します#特撮#ゴジラ#フィギュア