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商品詳細
人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣箱はありません家に置いておりましたが、いらなくなったため出品いたします。特に目立った傷や汚れはありません首、腕、足、尻尾が少しだけ可動します#特撮#ゴジラ#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/contemplate498377.html
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