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YAMAHA ロングコルネット YCR-234　ハードケースつき
商品番号 D19538059081
商品名

YAMAHA ロングコルネット YCR-234　ハードケースつき
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAロングコルネットYCR-234全体的にややサビがあります。抜差し管いずれも固着なく、ピストンも良好にうごきます。マウスピースに傷があります。ややへこみ箇所あり。（写真７）【内容】本体マウスピース×１（ロングコルネット用）ハードケース付き簡単な音出し確認をしており、すぐに演奏に使うことはできますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。種類...コルネットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者
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