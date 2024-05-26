YAMAHA ロングコルネット YCR-234　ハードケースつき

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商品詳細
YAMAHAロングコルネットYCR-234全体的にややサビがあります。抜差し管いずれも固着なく、ピストンも良好にうごきます。マウスピースに傷があります。ややへこみ箇所あり。（写真７）【内容】本体マウスピース×１（ロングコルネット用）ハードケース付き簡単な音出し確認をしており、すぐに演奏に使うことはできますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。種類...コルネットアクセサリー・パーツ...マウスピースレベル...初心者
http://narcologia.ru/goods/sepulchral974632.html
http://narcologia.ru/goods/waveform858217.html
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