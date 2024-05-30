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アサシン クリードII プレイアーツ改 エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレン…
商品番号 L49769586086
商品名

アサシン クリードII プレイアーツ改 エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレン…
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アサシンクリードIIプレイアーツ改エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ完成品フィギュア◆状態展示していたことがあり、フィギュアの手に少々変色が見られます。箱の傷みも激しい方です。※これは買った当時からですがフィギュア単体での自立が困難です。犬を飼育しておりますので犬の毛が混入してしまう可能性がございます。以上のことと長らく展示されていた中古品であるということをご理解いただいた上でご購入いただけますと幸いです。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。#スクウェア・エニックス#アサシンクリード#エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ#アサシンクリードIIプレイアーツ改エツィオ・アウディトーレ・ダ・フィレンツェ完成品フィギュア
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