掛軸 春川先生 猛虎図

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ご覧頂きましてありがとうございます。掛け軸春川先生猛虎図です。※梱包は画像の赤茶色の外箱にプチプチを巻き、そこに送り状伝票を貼り付けします。その他、ダンボール箱などの使用はございませんのでご了承下さい。サイズ：縦約186cm横約53cm筆者は春川先生、画題は猛虎図です。共箱の蓋に割れがあります。掛け軸の状態は画像にてご判断をお願い致します。商品の発送予定日、梱包方法など、プロフィールへ記載していますので、宜しければそちらにてご確認下さいませ。形式...掛け軸・掛軸主題...動物