チルタリス　CHR PSA10

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商品詳細
自分でPSAに提出したものです。【商品の状態について】PSAケースのまま厳重に梱包をして出荷します。あくまでPSAの評価を判断基準として出品しており、稀に小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。【お願い】商品価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。ホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご理解の上ご購入ください。
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