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茶道具　浜松地紋　真形羽付釜　佐藤浄清作
商品番号 D58886814252
商品名

茶道具　浜松地紋　真形羽付釜　佐藤浄清作
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致しました。　　　　　　¥23,800.-→¥21,500.-ご覧いただきありがとうございます。人間国宝　佐藤浄清の作です。購入してそのまま保管しておりました。釜内に少し錆があります。釜肌は錆も傷もなくとても綺麗な状態です。　　サイズ　　口径　　約11.5㎝　　胴径　　約25㎝　　高さ　　約20㎝(蓋含む)浄清　刻印有釜鐶付き作歴　共布　共箱長い間自宅保管しておりました。ご理解していただき写真をご参照の上ご検討下さいませ。
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