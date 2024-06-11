茶道具　浜松地紋　真形羽付釜　佐藤浄清作

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お値下げ致しました。 ¥23,800.-→¥21,500.-ご覧いただきありがとうございます。人間国宝 佐藤浄清の作です。購入してそのまま保管しておりました。釜内に少し錆があります。釜肌は錆も傷もなくとても綺麗な状態です。 サイズ 口径 約11.5㎝ 胴径 約25㎝ 高さ 約20㎝(蓋含む)浄清 刻印有釜鐶付き作歴 共布 共箱長い間自宅保管しておりました。ご理解していただき写真をご参照の上ご検討下さいませ。