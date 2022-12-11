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【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
商品番号 J12904109365
商品名

【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 68,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAB♭クラリネット　YCL-SEVmaster希望小売価格：478,500円（税込）Vandorenマウスピース　5RV【選定品】定価17,050円＋ピンクゴールドのリガチャー、マウスピースのキャップ、Rondinoの銀の変色防止繊維「Cガード」、YAMAHAのスワブ、YAMAHAのシルバーポリッシュもおつけいたします。大変豪華なセットになります。定期的にメンテナンスに出し、タンポの交換も何度か行っておりますため、超美品となっております。保管の際は、メンテナンス・リペアに出し、変色防止剤を添え、袋に包んでおりました。大切で繊細なお品ですので、取引に関しましては特に丁寧なコミュニケーションを行えればと思います。写真の追加等承ります。ご質問、ご要望などございましたら、お気軽にコメントください♪B40のマウスピース、GFのリガチャーも出品しております。そちらもぜひご検討くださいませ。
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【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
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【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
ヤマハ | SEVmaster - クラリネット - 概要
【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
ヤマハ B♭クラリネット YCL-SEVmaster
【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
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【超美品】YAMAHA クラリネット　YCL-SEVmaster ＋5RV等
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