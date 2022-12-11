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- 【超美品】YAMAHA クラリネット YCL-SEVmaster ＋5RV等
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商品詳細
YAMAHAB♭クラリネット YCL-SEVmaster希望小売価格：478,500円（税込）Vandorenマウスピース 5RV【選定品】定価17,050円＋ピンクゴールドのリガチャー、マウスピースのキャップ、Rondinoの銀の変色防止繊維「Cガード」、YAMAHAのスワブ、YAMAHAのシルバーポリッシュもおつけいたします。大変豪華なセットになります。定期的にメンテナンスに出し、タンポの交換も何度か行っておりますため、超美品となっております。保管の際は、メンテナンス・リペアに出し、変色防止剤を添え、袋に包んでおりました。大切で繊細なお品ですので、取引に関しましては特に丁寧なコミュニケーションを行えればと思います。写真の追加等承ります。ご質問、ご要望などございましたら、お気軽にコメントください♪B40のマウスピース、GFのリガチャーも出品しております。そちらもぜひご検討くださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/flight924428.html
ヤマハ | SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ | YCL-SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ | SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ B♭クラリネット YCL-SEVmaster
【5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YCL-SEVmaster クラリネットB♭ ヤマハ YCLSEVmaster
新品クラリネット]YAMAHA（ヤマハ） YCL-SEVmaster｜アツタ楽器 ピアノ ...
ヤマハ Bbクラリネット YCL-SEVmaster 【旧モデル】 | クラリネット ...
クラリネット YAMAHA YCL-SEVmaster | ヤマハ特約店 文化堂
YAMAHA 旧仕様 YCL-SEVmaster / 特価品
YAMAHA B♭Clarinet YCL-SEVmaster 藤井一男先生選定品 | Brasstek ...
ヤマハ Bbクラリネット YCL-SEVmaster 【旧モデル】 | クラリネット ...
2022.12.11更新】YCL-SEVmasterについて語ってみた！ | 管楽器専門店 ...
YAMAHA YCL-SEVmaster B♭クラリネット ヤマハ 【 Ｗｉｎｄ＆Ｒｅｐａｉｒ 】
http://narcologia.ru/goods/Taipei705071.html
http://narcologia.ru/goods/freshman283556.html
http://narcologia.ru/goods/flight924428.html
ヤマハ | SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ | YCL-SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ | SEVmaster - クラリネット - 概要
ヤマハ B♭クラリネット YCL-SEVmaster
【5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YCL-SEVmaster クラリネットB♭ ヤマハ YCLSEVmaster
新品クラリネット]YAMAHA（ヤマハ） YCL-SEVmaster｜アツタ楽器 ピアノ ...
ヤマハ Bbクラリネット YCL-SEVmaster 【旧モデル】 | クラリネット ...
クラリネット YAMAHA YCL-SEVmaster | ヤマハ特約店 文化堂
YAMAHA 旧仕様 YCL-SEVmaster / 特価品
YAMAHA B♭Clarinet YCL-SEVmaster 藤井一男先生選定品 | Brasstek ...
ヤマハ Bbクラリネット YCL-SEVmaster 【旧モデル】 | クラリネット ...
2022.12.11更新】YCL-SEVmasterについて語ってみた！ | 管楽器専門店 ...
YAMAHA YCL-SEVmaster B♭クラリネット ヤマハ 【 Ｗｉｎｄ＆Ｒｅｐａｉｒ 】