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スポンジボブ グッズ フィギュア コインバンク ST0164
商品番号 A51718218161
商品名

スポンジボブ グッズ フィギュア コインバンク ST0164
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,167 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スポンジボブ(^^)/PVC素材でインテリア性抜群のコインバンクです。とってもリアルに出来ていて存在感たっぷり！飾るだけでもアメリカン！！SIZE:縦21cm,横19.5cm,奥行7.5cmアメリカン雑貨
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