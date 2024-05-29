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九谷焼　住田広　作　もみじ文　水指
商品番号 P70161835998
商品名

九谷焼　住田広　作　もみじ文　水指
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼作家住田広作のもみじ文水指です。こちらは未使用品になります。サイズは高さ約16cm幅約17cm中が約5.5cmです。もみじの水指なので今からの時期にぴったしかと思います共箱、共布、陶歴がついています。#九谷焼#住田広#水指#茶道具#茶道#もみじ種類···茶道具
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