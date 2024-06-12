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ガシャポンクエスト～北の大地ポタルギルド～　冒険者3-B
商品番号 B71688589010
商品名

ガシャポンクエスト～北の大地ポタルギルド～　冒険者3-B
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封　在庫38北の大地ポタルのギルドに所属する冒険者達をラインナップしたガシャポンクエストのキャラクター素体です。【セット内容】組み立て式彩色済みフィギュア一式【商品サイズ】約80mm（フィギュアサイズ）【商品素材】PVC/ABS/MABS#ガシャポンクエスト　　#ガシャポン　　#バンダイ　　#アクアシューターズ　　#ガチャ
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