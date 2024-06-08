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Noah'sark ( ノアズアーク ) パワーサプライ 箱つき
商品番号 X43220246118
商品名

Noah'sark ( ノアズアーク ) パワーサプライ 箱つき
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用で中身は全部揃ってます！質問などはコメントください♪■パワーサプライ■AC100V×4■DC9V×8■DC12V×3■DCケーブル5本付属（約40cm）■アース付3ピン電源ケーブル付属(約1.8m)■寸法、重量：W300×H60×D60mm、1,050g※高さはゴム足（8mm）含まず
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