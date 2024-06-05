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80s『フォガット WORLD TOUR 1980』ラグランTシャツ 黒×白 S
商品番号 B12085534407
商品名

80s『フォガット WORLD TOUR 1980』ラグランTシャツ 黒×白 S
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,400 円
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商品詳細

【音楽専門店 転石堂】ー魅惑のバンドTee、ロックを着て死ね!ー80sヴィンテージ『Foghat(フォガット)WORLDTOUR1980“TIGHTSHOES”』ツアーラグランTシャツTHEKNiTSボディ©️1980米国製黒×白サイズS／ロックT貴重なアーティスト・バンドTeeを当時物オリジナルからファストブランドまで、入手困難なモノばかり集めました!ぜひご覧ください。ヴィンテージ『Foghat』ツアーTシャツの出品です。〈Foghat(フォガット)〉は、1970年に英国ロック・バンド、サヴォイ・ブラウンから独立した3人のメンバーを中心に結成された4人編成のユニット。中心メンバー3人は67年からサヴォイ・ブラウンで活動していた。ブルース・ロックを追求していき72年1stアルバム『フォガット』発表。75年から活動拠点をニューヨークに移し、「スロー・ライド」や「シティ・ロックン・ロール」のヒットで躍進。ストレートなハード・ロックが魅力。代表アルバム『フォガット・ライヴ』『フォガットII』。1980年発表の『TIGHTSHOES(タイト・シューズ)』は、前作『ブギ・モーテル』同様にポップ色の強いアルバム。こちらはアルバムリリース後の貴重なツアーアイテムです。ボディはスクリーン・スターズでお馴染みのユニオン・アンダーウエア社製。背面の縫製部に見られる、剥き出しになった空環がマニア心をくすぐります。コピーライトは1980年。全体的に良好な状態ですので大変オススメです。お好きな方、お探しの方はどうぞこの機会にいかがでしょうか。□商品説明■ブランド：THEKNiTS■製造元：UNIONUNDERWEARCOMPANY,INC.■原産国：米国■品質：50％コットン50％ポリエステル■カラー：黒×白■サイズ表記：S実寸：身幅約42.5cm裄丈約59.0cm着丈約68.8cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承願います。■状態：経年を考慮しますと、全体的にとても良い状態です。※状態については、当方の主観によるものですので、購入者様の判断と多少異なる可能性もございます。あらかじめご了承ください。□発送詳細・定形外郵便#転石堂
http://narcologia.ru/goods/passionate622013.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation165721.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle457366.html

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