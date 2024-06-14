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【商品内容】・ギラティナ UR 【商品状態】・偽造防止のため、証明番号を隠しています。自分でpsa鑑定に出したものです。写真と同じ本物のケース入りの鑑定品をお送りいたします。・偽造防止インクを使ったコピーガードのアップの写真を最後に載せておりますのでご確認ください。・ご希望いただければご購入後に証明番号をお伝えします。【注意点】・写真をご確認の上、ご納得いただいてから、ご購入よろしくお願いいたします。・鑑定品ですが、細かい傷を気になされる方はトラブル防止の為、ご購入をお控え下さい。・分からないことや質問があればお気軽にコメントください。