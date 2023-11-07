ロストカイオーガ　構築済みデッキ

ロストカイオーガ 構築済みデッキカード内容は写真2枚目をご確認下さい。60枚の構築済みデッキになります。1枚ずつ透明スリーブに入れて折れ防止、濡れ防止を行い24時間以内にゆうゆうメルカリ便発送いたします。即購入可値下げ不可デッキパーツも出品しておりますので宜しくお願いいたします。#はいさいポケカ



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