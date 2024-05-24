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【新品】映画Barbie バービー人形　ブルーチェックワンピース　希少
商品番号 C61370808704
商品名

【新品】映画Barbie バービー人形　ブルーチェックワンピース　希少
ブランド名 マテル
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品映画Barbieに出てくる衣装を着た限定バービーになります◎未開封。箱の状態もとても綺麗です。
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