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ポケモン カード　サプライセット　デッキビルドボックス　カード　15点纏め売り
商品番号 P53701021424
商品名

ポケモン カード　サプライセット　デッキビルドボックス　カード　15点纏め売り
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,587 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームサプライセットデッキシールドデッキケースプレイマットプレイマットケースデッキビルドボックス2個　※拡張パック　黒炎の支配者無しカード、仕切り等は全て未開封で揃っております。計15点の出品です。バラ売りは受けておりません。全て新品未開封品です。仕事、私用により水曜日の朝に発送予定でおります。
http://narcologia.ru/goods/pompous937823.html
http://narcologia.ru/goods/freezer344998.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless173459.html
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