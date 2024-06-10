Closet限定　ハウルの動く城 リラックスウェア 再会のワンピース ジブリ

即購入大歓迎です！【期間限定値下げ中〜10/10】★DonguriCloset限定商品★おうち時間が楽しくなるジブリヒロインのリラックスウェアが仕様や素材にこだわって登場♪憧れのヒロインになったような気持ちになれて、おうちでリラックスしたり、ちょっと近くにお出かけもできるリラックスウェアです。ソフィーが着ている緑のワンピースをイメージしております!胸元には指輪が刺繍されています★シンプルな形状で着やすく、クラシカルな印象がとっても可愛らしいです♪



Donguri Closet限定】ハウルの動く城 リラックスウェア 空へと ...



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