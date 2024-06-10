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福岡ソフトバンクホークス ホーキンス選手 EPOCH 直筆サインカード 1of1
商品番号 T58989399605
商品名

福岡ソフトバンクホークス ホーキンス選手 EPOCH 直筆サインカード 1of1
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可◎折り曲げ防止対策、水濡れ防止対策し発送いたします。購入後、スリーブに入れて保管しております。初期傷など神経質な方は購入をご遠慮願います。【商品説明】#カツヲ_野球カード_ホークス福岡ソフトバンクホークスホーキンス選手EPOCH2023PREMIEREDITION・1of1直筆サインカードオートグラフ1枚限定他商品とまとめてご購入でお値下げ可能です。お気軽にコメントお願い致します。【検索用ワード】野球ベースボールカードBBM1st2nd20222023プロ野球チップスプロ野球カードEPOCHTOPPSNPBベースボールシリアルパラレルインサートレギュラーキラカードレアゴールドシルバーホログラム直筆サイン
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