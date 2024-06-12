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- 【レア 高さ92cm】薩摩 金縁細密絵付瓢箪型 特大 花瓶 大花瓶 大壺 飾り壷
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商品詳細
A5312種類...宝瓶・花瓶非常にレアな高さが92cmある豪華絢爛薩摩金縁花着物美人武士細密絵付瓢箪型特大花瓶です。技術的に難易度が高いひょうたん型で、ここまでの大きなものは非常に珍しいと思います。また、大きいながらも細かい絵付けで華やかな品物と思います。コレクションとしてどうでしょうか?サイズ36cm36cm92cm重さ7.8kg佐川急便での発送を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/stair217500.html
http://narcologia.ru/goods/Adder65775.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic857212.html
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