油絵 絵画 【赤コスモス】

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【作品説明】【技法】 油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・色紙【サイズ】242mm×273mm【モチーフ】#コスモス【タイトル】赤コスモス【フレーム付き】壁掛け可能【お客様の希望フレーム色にすることは可能です】【イーゼル付き】サイズ：31.5cm×23cm×3cm【イーゼルとフレーム無し1000円引きなります】【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。世界に一つだけの作品を作ります。高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます！メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。＊写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。心を込めて猫かせて頂きますご注文、お待ちしております！●人物画はお断りします●風景画、静物画、動物画などの制作が可能です。●制作期間1～3週間油絵色紙オーダー【材料】アクリル絵の具、油絵の絵具、色紙【サイズ】242mm×273mmお値段→10000円[送料]全国一律#送料無料#油彩#油絵#絵画#母の日#父の日#インテリア#アンティーク#アート#コレクション#美術品#洋画#芸術#お誕生日#ハンドメイド#お値引き#出産祝い#お祝いプレゼント#入学祝い#出産祝い#長寿祝い#就職祝い#退職祝い#入園入学祝い#卒業祝い#退院祝い#お見舞い#新築祝い#結婚祝い#結婚記念日#カップル記念日#合格祝い#勤労感謝の日#こどもの日#ギフト#ハンドメイド絵#ハンドメイド油絵#アート#芸術家#芸術作品#美術作品#アート作品#オーダー#オーダーページ#オーダーメイド#コスモス絵#コスモス絵画#風景画#美術品#芸術品#コスモス#コスモス花#花#ピンク#引っ越しお祝い#色紙#色紙アート#装飾#結婚式 #披露宴#ウェディング#ＨＲ作品一覧