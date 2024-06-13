美品 ASOVIVA ウッド三線 紬柄 アクアブルー【主な仕様】■沖縄県産■胴部分や棹部分は、堅木使用（アピトン）、特殊塗装仕上げ。■カラクイ（糸巻き）も堅木で滑りにくいです。■全長約80cm■付属品：馬、つめ、ギターピック、予備弦×2、セミハードケース（リュックタイプでデニム柄）、簡単な取り扱い説明書【状態】目立ったキズや汚れの無い美品ですよ。写真を参考にしてください。【特徴】★棹、胴ともにウッド三線において不必要な太さ、曲線を改良して出来た洗練フォルムは「久葉の骨型」をモデルに製作。伝統と革新、双方を大切に考え結晶（かたち）にしたモデルです。★このウッド三線は、表面が板張りでその上に生地を貼り付け、板からの共鳴音が裏から音が抜けるのでかなり音色が良いのが特徴です。★蛇柄が少し苦手な方でも、この久米島紬のような可愛らしいデザインなら気兼ねなく楽しめますよ！是非、この機会にご購入をご検討くださいよろしくお願いしますm(__)m055001



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