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京商　GT-R R34　ミニッツボディ
商品番号 D25560933033
商品名

京商　GT-R R34　ミニッツボディ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱の状態で保管。取り出して遊んだりしていませんのでかなり綺麗な状態かと
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