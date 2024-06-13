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本日大安特別サービス Ibanez AR300 アイバニー AR300
商品番号 J12061174866
商品名

本日大安特別サービス Ibanez AR300 アイバニー AR300
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 25,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···その他シリーズ···Ibanez40年近くになるので、キズ、永年劣化はあります。音色は昔とまったく変わりなく、良い音色で鳴きます。パーツは、全てオリジナル。純正品です。アイバニーのギクケースにいれ、プカプカで包み発送します。　※値引、値段交渉に応じます。　NCNR厳守出来るかたのみ入札願います。ボディタイプ···ソリッド
http://narcologia.ru/goods/Adder99075.html
http://narcologia.ru/goods/providence864994.html
http://narcologia.ru/goods/browse748791.html
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