マーベルレジェンド ガーディアンズ3 5体セット ビルドパーツなし

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商品詳細
MARVELLEGENDSガーディアンズ・オブ・ギャラクシーvolume3スターロードロケットマンティスネビュラドラックス以上5体のビルドパーツを抜いただけの美品です。購入後の文句は勘弁願います。※コスモの完成品を別で出品しています。非常識な値下げ、返品はお断りします。購入後の挨拶と早めに受取評価が出来る方のみ。モラルのある取引をお願い致します。マーベルスターロードガモーラネビュラマンティスドラックスロケットラクーン
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