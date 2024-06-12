Artley アートレイ フルート 18-0 442 ケース付き

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商品詳細
Artley18-0シルバーメッキフルート。アメリカ合衆国。状態は多少くすみがありますがとても良いです。すべてのキーが押し下げられ、適切にリバウンドします。良い音鳴ります
http://narcologia.ru/goods/message700627.html
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