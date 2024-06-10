リーリエtr PSA9

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商品詳細
鑑定機関のPSAにてPSA9を取得したカードです。PSA10評価でも小さなキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線等ある場合がございます。又、ケースにも初期傷などある場合がございます。ご理解頂けない方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。高額商品ですので、すり替え防止の為、返品交換はお受け致し兼ねます。ご了承ください。PSAケースに入ったままプチプチで梱包し、発送致します。※発送時の事故等責任負い兼ねますのでご了承ください。♦︎即購入はOKですが、購入後6時間以内にお支払いが確認できない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。やむを得ない場合、コメントいただければ可能な限りお支払いをお待ちしますのでご連絡ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定
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