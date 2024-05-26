【最終値下】DIR EN GREY 薫 プロデュースグッズ【水滴浴衣】



メンバープロデュースグッズ第四弾薫【水滴浴衣 女性用】 メンバープロデュースグッズ第四弾薫【水滴浴衣 女性用】



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【こちらの商品はこれ以上値下げは致しません】閲覧ありがとうございます。プロフィールの説明欄を一読してからの購入をお願いします。メンバープロデュースグッズ第四弾薫【水滴浴衣男性用】「aknot」会員限定メンバープロデュースグッズ第四弾は薫がプロデュースアイテム＜水滴浴衣＞です!お顔をハッキリ見せる黒地に、薫が描いた水滴模様が涼しげな印象を与えます。そしてよく見ると、水滴の中にブルーとパープルの入り混ざった色合いの生き物が!?何度も修正を重ね、完成した薫完全監修の浴衣となります。※浴衣、帯のセットになります。身丈149cm、袖丈50cm、裄丈65cm価格:¥24,444室内で一度羽織ってみただけなので未使用に近いにしてます。数年前に購入しましたがどうやらこれを着て祭り等に行くことは無さそうなので出品しました…泣