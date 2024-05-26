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高雄山寺 神護寺 国宝 蓮華虚空蔵菩薩 ミニチュア仏像
商品番号 I35516876177
商品名

高雄山寺 神護寺 国宝 蓮華虚空蔵菩薩 ミニチュア仏像
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神護寺五大虚空蔵菩薩像ミニチュア仏像ポリウレタン、ポリストーン製■サイズ高さ95x幅60x奥行60(mm)MINIBUTSU弘法大師立体曼荼羅21体真言宗開宗1200年記念東京国立博物館「空海展」主題...仏像・神像フィギュア立体曼陀羅東寺認定ミニチュア仏像四天王明王虚空蔵菩薩如来
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国宝 蓮華虚空蔵菩薩 高雄山 神護寺 京都ミニ仏像工房 重要文化財 開封 ...

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高雄山 神護寺 国宝 蓮華虚空蔵菩薩 京都ミニ仏像工房 フィギュア ...

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☆未展示・外箱劣化有☆MINIBUTSU 国宝・蓮華虚空蔵菩薩/高雄山 神護寺 ...

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神護寺 五大虚空蔵菩薩像御開帳 ｜ デジスタイル京都

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