

blink-182/Tom delonge風Starcaster 組立キット - エレキギター



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Blink-182 -



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シリーズ···starcasterボディタイプ···セミアコースティック写真見てご理解いただける方に託します！私の代わりに組み上げてください。blink-182に復帰したトムデロングが使用しているスターキャスターを再現しようと、部品を揃えたものです。【セット内容】◾︎ボディ・・・2023年スクワイヤー製のスターキャスター。コピーモデル作成のために購入、数分試奏してバラしましたのでほぼ新品です。◾︎ネック・・・海外ファンが本仕様のために作った22フレットのストラトラージヘッド。ノーブランドですがローステッドメイプルでクオリティは十分かと思います。細かいスペックは写真9枚目より。squierのスターキャスターに合わせて作成されているためネックポケットはピッタリです。※個人で楽しむ用F社ステッカー付別途、ペグフィッティングと、接続部の穴あけが必要です。◾︎スピードノブ・・・珍しい白、完全にトム仕様です。◾︎エスカッション・・・フロント用の少し低いものです。スターキャスター付属品◾︎ブリッジ/テールピース・・・スターキャスター付属品◾︎ネックプレート・・・スターキャスター付属品◾︎電装系・・・スターキャスター付属品【別途必要なもの】◾︎ピックアップ・・・トム仕様でしたらダンカンsh-5◾︎ペグ・・・お好きなもので良いと思います！【必要な加工】1.ペグ取り付け2.ネック穴あけ3.配線処理（必要に応じて）4.フロントピックアップキャビティ埋め5.ネック側ストラップピン位置変更（ネックプレート共締め）本物のトムデロング仕様ですとフロントPUは元々オミットされているのでこだわるなら別途埋め、基本はステッカーで隠していただくのが良いと思いますがお好きに組み立てていただけましたら幸いです。組み立て代行は行っておりませんのでご自身で組み上げられる方、お願いします。特筆すべきはネックで、あまり見かけない22フレットのラージヘッドとなっています。22フレットとはなりますがツバ出し指板ではなく、元々のスターキャスター同様のスケールとなるように設計されてます。（英国フリマサイトにて購入できますが、円安\u0026送料も考えると良い値段します）よろしくお願いします。