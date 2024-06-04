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和太鼓セット
商品番号 V62381733549
商品名

和太鼓セット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 6,147 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用していた面は劣化ありますが破れてはいません。もう片方の面は綺麗です。音はしっかり出ます。
http://narcologia.ru/goods/recommended564290.html
http://narcologia.ru/goods/procurement124033.html
http://narcologia.ru/goods/stair683700.html
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