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- 新品✨福以得招✨ 額縁入り 扁額
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商品詳細
～福以得招の書～平成17年に大阪高島屋の展示会で購入したとのことです。(1度も飾らずケースに入ったまま実家に眠っていました。)書家は忘れたと。お手紙もありますが達筆のため読めなくてすみません。※書の意味は福は徳を以って招くという意味です。サイズ120×45#扁額#福以得招#福を招く
http://narcologia.ru/goods/procurement166933.html
http://narcologia.ru/goods/browse794991.html
http://narcologia.ru/goods/choice695285.html
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