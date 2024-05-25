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商品詳細
種類···琴アクセサリー・パーツ···つめ山田流の箏です。爪もおまけでお付けします。柱は何個か割れてしまい、種類が不揃いでよろしければ13個あります。調弦確認済みです。箏曲部や学校の練習にもどうぞ。
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