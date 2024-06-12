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Fender Japan STM-60
商品番号 X95851225248
商品名

Fender Japan STM-60
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderJapanSTM601987年Eシリアル・フジゲン製ミディアム・スケールMediumScale(状態)年数が経っている分多少の擦りキズ等あります。凹み等はあくまでも私見ですが見られないです。ネックはストレートの状態です。以前兄が所有していた物でその時トラスロッドを回した事があるのかは？です私は回した事はありません。フレットは私見ですが7〜8割位かと思います。まだまだ擦り合わせ、交換等は必要ないです。ネックに黒っぽいシミの様なものは木のシミです後から付いたものではありません。演奏には支障ないです。裏のバネ部分のカバーを止めるネジはありません。(電装系)ピックアップはおそらくリアとセンターは純正フロントは社外品かと思います。何処のメーカーかは？です。Vol.TONE、セレクター、シールドジャック問題無く機能します。ガリ等もありません。弦はアーニーボールのハイブリッドスリンキー09〜46の新品を張っています。カバーは純正の古いものです。ひと回り小さくて大変弾きやすいギターです。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterシリーズ···Fenderボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···エレキギター弦フェンダー
http://narcologia.ru/goods/perpetual81546.html
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http://narcologia.ru/goods/enquire454289.html
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