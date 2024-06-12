- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- エレキギター
- >
- Fender Japan STM-60
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
FenderJapanSTM601987年Eシリアル・フジゲン製ミディアム・スケールMediumScale(状態)年数が経っている分多少の擦りキズ等あります。凹み等はあくまでも私見ですが見られないです。ネックはストレートの状態です。以前兄が所有していた物でその時トラスロッドを回した事があるのかは？です私は回した事はありません。フレットは私見ですが7〜8割位かと思います。まだまだ擦り合わせ、交換等は必要ないです。ネックに黒っぽいシミの様なものは木のシミです後から付いたものではありません。演奏には支障ないです。裏のバネ部分のカバーを止めるネジはありません。(電装系)ピックアップはおそらくリアとセンターは純正フロントは社外品かと思います。何処のメーカーかは？です。Vol.TONE、セレクター、シールドジャック問題無く機能します。ガリ等もありません。弦はアーニーボールのハイブリッドスリンキー09〜46の新品を張っています。カバーは純正の古いものです。ひと回り小さくて大変弾きやすいギターです。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterシリーズ···Fenderボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···エレキギター弦フェンダー
http://narcologia.ru/goods/perpetual81546.html
http://narcologia.ru/goods/competitive911481.html
http://narcologia.ru/goods/enquire454289.html
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
ギターその2 FENDER JAPAN STM60 | SUUのGUITAR BLOG
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
Fender Japan STM-60 フェンダー ストラト Eシリアル期(ストラト ...
Fender Japan STM-60 ミディアムスケール ストラト Eシリアル(ストラト ...
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
超希少】Fender Japan STM-60 バーズアイメイプルフィンガーボード ...
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
fender japan STM-60 smcint.com
Fender Japan ミディアムスケール（ギブソンスケール）STM-60 ナロー ...
http://narcologia.ru/goods/perpetual81546.html
http://narcologia.ru/goods/competitive911481.html
http://narcologia.ru/goods/enquire454289.html
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
ギターその2 FENDER JAPAN STM60 | SUUのGUITAR BLOG
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
Fender Japan STM-60 フェンダー ストラト Eシリアル期(ストラト ...
Fender Japan STM-60 ミディアムスケール ストラト Eシリアル(ストラト ...
Fender Japan STM-60 1987年製Eシリアル（中古）【楽器検索デジマート】
超希少】Fender Japan STM-60 バーズアイメイプルフィンガーボード ...
Fender Japan STM-60 レストア＆カスタム | RE/F-TECH の足あと by u-tak
fender japan STM-60 smcint.com
Fender Japan ミディアムスケール（ギブソンスケール）STM-60 ナロー ...