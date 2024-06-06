FANTASTICS×MINION★ ミニオン ぬいぐるみ　八木勇征　YUSEI

FANTASTICS×MINIONファンタスティック ミニオンミニぬいぐるみ〜着ぐるみデザインver.〜☆八木勇征YUSEI☆1点です。新品タグ付きです。お写真のお顔の子をお届けします。(*^^*)獲得した際から、あまり目立たないのですが、1箇所とても小さくアームの跡の様な薄く黒い箇所がありましたので、お写真9枚目をご確認頂き、お迎えご検討頂けますと幸いです。即日か翌日迄に発送致します。即購入歓迎です。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征



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