欅坂46 平手友梨奈 KEYABINGO ケヤビンゴ ポストカード　セット

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商品詳細
欅坂46平手友梨奈KEYABINGO特典のポストカード4枚セット初期のレアなポストカードです。 4枚綺麗な状態です。発送の際は、スリーブ・硬化ケース（中古）硬貨ケース1枚にポストカード2枚づつ入れ、水濡れ防止での発送となります。
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