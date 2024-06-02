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商品詳細
ゼベワン ペンコン MDトレカトレーディングカードFANCONランダムカードゴヌク 4点セット・ミラ― ver・カメラ ver・チェリー ver◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・◦・✳︎即購入○ バラ売り〇✳︎梱包 スリーブ/硬質ケース✳︎匿名発送＋150円で承ります（購入後は対応しません）✳︎ご注意開封後すぐにスリーブ+硬質ケースに入れていますが、海外製品のため初期傷や印刷ミス等ある場合あります。理解のある方のみご購入ください。何かご質問等ありましたらコメントにてお願いします。ZEROBASEONEzb1ゼベワン
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