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商品詳細
ツイステエース７点セットです。・ツイテットワンダーランドPM窓付バックハーツラビュル寮・エクストラぬいぐるみエース・アクリルチャーム・パスケース・アクリルスタンド・とるも限定スクエア缶バッジ・ラバーストラップセット販売のみとさせて頂きます。プライズ景品ですので、初期傷等がある可能性がございますので、神経質な方はご遠慮ください。バックは二つに折り畳んで、ぬいぐるみは防水加工、アクリルスタンド等はエアパッキンにお包みして発送いたします。お値下げ不可とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/preference234438.html
http://narcologia.ru/goods/slide743387.html
http://narcologia.ru/goods/update299795.html
ツイステ エース ７点セット
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