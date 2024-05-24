

2023年最新】軟木画の人気アイテム - メルカリ



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



☆中国工芸品 コルク彫刻画 飾り物-



☆中国工芸品 コルク彫刻画 飾り物-



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



2023年最新】中国 コルク 彫刻の人気アイテム - メルカリ



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト



2023年最新】中国 コルク 彫刻の人気アイテム - メルカリ



中国美術品 工芸品 精巧な彫刻 コルク細工の通販 by shige's shop｜ラクマ



高岡銅器 蝋型鋳造 香炉／三好三治造 共箱 - 金属工芸



2023年最新】中国 コルク 彫刻の人気アイテム - メルカリ



☆中国工芸品 コルク彫刻 飾り物 楕円形 - 彫刻/オブジェクト

✴️お値下げしました★中国工芸品 コルク彫刻飾り物楕円形中国軟木画で、コルク画、コルク彫刻とも呼ばれています。コルクを板状にして細い彫刻刀で絵を描くように彫刻されたとても精巧な芸術品です。漢口工芸技術店にて購入した一点物です。 現代のものより技巧が細やかな細工になっています。♢高さ 約20㎝ ♢横 約20.5㎝ ♢厚さ約6cm♢台座約17×6×3cm大切に保管していましたが、経年劣化によりガラスの内側に小さな汚れが見られます。額の継ぎ目の塗りが剥がれてキズのように見えます。専用の箱がございませんので、丁寧に梱包して送らせていただきます。照明等により実際の色とは差が生じる場合がありますので、ご了承ください。自宅保管しておりましたので、神経質な方は、ご遠慮ください。必ずプロフィールをご覧の上、購入をご検討ください。#中国民芸品 #中国工芸品 #中国骨董品 #中国伝統工芸品 #中国伝統民芸品 #中国 #飾り #置物 #額 #彫刻 #軟木画 #コルク画 #コルク彫刻#楕円形