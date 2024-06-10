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sekai no owari Dragon Night 旗
商品番号 M59919105008
商品名

sekai no owari Dragon Night 旗
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前のクレーンゲームの景品です。世界の終わりのドラゴンナイトの旗です。旗の棒などはついていないかと思います。入手後、一度も広げたりしていないので、大きさなど細かい事はわかりません。。画像を参考にどうぞ。今はもう入手困難かと思います。あまり神経質な方はご遠慮下さい。発送方法などは相談に乗ります。世界の終わりセカオワsekainoowari国旗グッツ
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