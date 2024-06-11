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【動作未確認】 Kaerntner ケルントナー トランペット ハードケース付き
商品番号 D97651622968
商品名

【動作未確認】 Kaerntner ケルントナー トランペット ハードケース付き
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは目立った傷、汚れ等見られませんがあくまで中古品となります。ご理解の程よろしくお願い致します。■動作は未確認です。■ピストンはスムーズに動きました。■使用感による多少のくすみは見られます。※輸送中の破損などに関しましては、こちらでは補償ができかねますのでご了承ください。★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送はハードケースを梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#トランペット#管楽器#楽器#人気管理番号20230929
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