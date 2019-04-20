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RC-3 LOOP STATION 裏換装済み
商品番号 K10403574694
商品名

RC-3 LOOP STATION 裏換装済み
ブランド名 ボス
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度持ち出して使用したのみですがすこしすれ跡等ございます。動作確認済み本体のみの発送です。スイッチ部分に蓄光シールを貼ってあります。裏のゴム蓋をマジックテープの貼り付き易いものに換装してあります。換装前のものを同封致しますが不要な方はお申し付けください。RC-3LOOPSTATIONBOSS#BOSS#RC_3LOOPSTATION種類···エフェクター・プロセッサー本体をプチプチで包んで段ボールで発送させていただきます。他にも複数エフェクターを出品しておりますので是非ご覧くださいませ！
http://narcologia.ru/goods/plaque622807.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce602855.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis260444.html

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