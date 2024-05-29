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ステンドグラス No.1
商品番号 T15857207658
商品名

ステンドグラス No.1
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

窓際などに置くと幻想的な光がお部屋に差し込み、とてもきれいなアンティークガラスです。両面強化ガラスて覆われた三層構造になっているので安全性、遮音性、断熱性、防犯性に優れています。サイズ縦:39㎝横:8.5㎝奥行:1.7㎝強化ガラス部分に細かなキズや側面のシール材に劣化が見られます。アンティーク品であることをご理解の上ご購入下さい。別のステンドグラスやアンティーク品も出品しています。#きなこもちのアンティーク商品一覧★いいね！されていてもある程度の日数に達した・閲覧数が増えなくなった場合は再出品しますのでご了承ください。★他商品とまとめ買いご希望の際は商品名を明記のうえコメントお願いします。#ステンドグラス#ステンドグラスパネル#ガラス#アンティーク#英国アンティーク#コレクション#窓枠#窓#雑貨#装飾#ヴィンテージ#レトロ#骨董#ガラス#建築#建材#庭#ガーデニング#店舗#バラ#薔薇
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