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ポケットモンスター　リーメント　ポケモンの街　夜の路地裏　フィギュア
商品番号 B44106857702
商品名

ポケットモンスター　リーメント　ポケモンの街　夜の路地裏　フィギュア
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。全6種類セットです。箱はありません。付属品全てついています。ヤミカラスの右足が浮いています。1、ピカチュウ＆ヒトモシ2、ベトベター＆ランプラー3、ブラッキー4、ヤミカラス＆ドンカラス5、ゲンガー6、ミミッキュ一般的な中古品です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/assessor787803.html
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