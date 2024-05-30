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大正ロマン　タペストリー　横100㎝×40㎝程　額入り　少し難
商品番号 L88508030199
商品名

大正ロマン　タペストリー　横100㎝×40㎝程　額入り　少し難
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。写真の通りでございます。大正時代のインドネシアで手に入れたと聞いております。宜しくお願いいたします。時代と共に過ごして参りましたが整理したいのでお気に入りのお方にお願いいたします。額の四隅は写真の通りでございます。少し難がございます。写真よりご判断下さいませ。おきになさるお方はご遠慮くださいね❗宜しくお願いいたします❗
http://narcologia.ru/goods/contemplate903477.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly935684.html
http://narcologia.ru/goods/septet125519.html
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