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スパイダーマン　スパイダーアーマーMKⅣ ホットトイズ
商品番号 H45183910730
商品名

スパイダーマン　スパイダーアーマーMKⅣ ホットトイズ
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HotToysよりスパイダーマンのスパイダーアーマーマーク4です。スーツにシワが入らないように保管していました。台座付属で電池を入れると光ります。特殊なパターンが浮かび上がります。僧帽筋の後方に目立たないチッピングと箱に少しダメージがありますのでご了承ください。
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