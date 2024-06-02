スパイダーマン　スパイダーアーマーMKⅣ ホットトイズ

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商品詳細
HotToysよりスパイダーマンのスパイダーアーマーマーク4です。スーツにシワが入らないように保管していました。台座付属で電池を入れると光ります。特殊なパターンが浮かび上がります。僧帽筋の後方に目立たないチッピングと箱に少しダメージがありますのでご了承ください。
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